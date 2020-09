Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: 200 Altreifen in Waldgrundstück entsorgt

Warmsen (ots)

Bohnhorst (ZIE)

Ein 54-jähriger Mann aus Bohnhorst mußte bei der Begehung seines Waldgrundstückes feststellen, daß dort jemand am Dienstag, 22. September 2020 in der Zeit zwischen 11h und 17.45h ca. 200 Altreifen entsorgt hatte. Das Waldstück liegt östlich der Hiller Straße im Bereich Dunkhorst in unmittelbarer Nähe zur Landesgrenze Nordrhein-Westfalen.

Die Polizei Stolzenau hat zunächst gegen Unbekannt ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Aufgrund der ziemlich genau angegebenen Tatzeit werden Zeugen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben könnten gebeten, sich mit der Polizei Stolzenau in Verbindung zu setzen.

