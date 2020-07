Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Radfahrer auf der L 202; LK MSE

Waren (ots)

Am 23.07.2020 ereignete sich gegen 16:50 Uhr ein Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person auf der L 202 in Faulenrost Ausbau. Ein 39-jähriger deutscher Fahrer eines LKW MAN hielt mit diesem zum Zweck des Entladens am rechten Fahrbahnrand. Aus bisher ungeklärter Ursache fuhr ein in Richtung Faulenrost fahrender 68-jähriger deutscher Radfahrer auf den haltenden LKW auf und kam anschließend zu Fall. Bei dem Sturz trug der Radfahrer schwere Verletzungen davon und wurde mit einem Rettungshubschrauber in das Klinikum Neubrandenburg gebracht. Der bei dem Verkehrsunfall entstandene Sachschaden wird auf ca. 1000,- Euro geschätzt. Im Auftrag Matthias Trotzky Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle

