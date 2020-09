Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Randalierer im Krankenhaus erheblich alkoholisiert

Nienburg (ots)

NIENBURG (jah) - Ein nicht üblicher Zwischenfall ereignete sich gestern im Nienburger Krankenhaus. Zum späten Nachmittag randalierte ein alkoholisierter 38-jähriger Mann aus Nienburg in dem Krankenhaus derart, dass die dortigen Angestellten die Polizei um Unterstützung bitten mussten. Der Mann war wegen seines erheblichen Alkoholisierungsgrades eingeliefert worden, schlug und trat aber im Laufe des nachmittags in Richtung der Schwestern. Ein Richter ordnete schließlich die Unterbringung im Zellengwahrsam der PI Nienburg/Schaumburg an, dort führte der Mann einen Alkoholtest durch. Das beachtliche und zeitgleich erschütternde Ergebnis: Über 4,0 Promille Atemalkoholkonzentration.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Daniel Jahn, PHK

Amalie-Thomas-Platz 1

31582 NIENBURG



Telefon: 05021/9778-107

Fax2mail: +49 511 9695-602249

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell