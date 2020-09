Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Diebe entwenden Erdkabel

Bückeburg (ots)

(PP) Bereits im Zeitraum von Freitag, 18.09., 18:00 Uhr bis zum Samstag, 19.09., 18:00 Uhr wurden von einem Gewerbegrundstück eines Metallbaubetriebes in der Kreuzbreite 38 in Bückeburg ca. 20 m Erdkabel im Wert von ca. 1900 EUR entwendet. Das Kabel war 4-adrig mit einem Durchmesser von je 18,5 mm und befand sich auf einer Kabeltrommel, die offensichtlich durch den oder die Täter zur Grundstückszufahrt gerollt wurde. Aufgrund des Gewichts des Kabels ist davon auszugehen, dass es mit einem Fahrzeug abtransportiert wurde. Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl geben können, werden gebeten, sich unter Telefonnummer 0572295930 mit der Polizei Bückeburg in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

Polizeikommissariat Bückeburg

Ulmenallee 9

31675 Bückeburg

Matthias Auer

Telefon: 05722/9593-154

E-Mail: matthias.auer@polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg

