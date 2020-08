Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: PKW-Aufbruch

Zweibrücken (ots)

Am 16.8.2020, zwischen 15.45 und 16.40 Uhr, wurde an einem geparkten Renault Kangoo, Farbe braun, die Seitenscheibe der Beifahrerseite eingeschlagen. Abgestellt war der PKW in der Gutenbergstraße im Bereich des Landgestütes. Entwendet wurde eine graue Geldbörse. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 500 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Zweibrücken. |pizw

