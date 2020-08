Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfallflucht in der Karolinenstraße

Pirmasens (ots)

In der Zeit von Samstag 17:30 Uhr und Sonntag 15:30 Uhr wurde der rote Fiat 500 des 45-Jährigen Geschädigten, welcher ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand in Karolinienstraße geparkt war, beschädigt. Nach bisherigen Erkenntnissen streifte ein noch unbekannter Autofahrer den roten Fiat beim Vorbeifahren. Nach dem Unfall entfernte sich der Unbekannte, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen, die Hinweise zur Unfallflucht oder dem Fahrer geben können, oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331/5200 oder per Email pipirma-sens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |pips

