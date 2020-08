Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unter Drogeneinfluss Mofa gefahren

Thaleischweiler-Fröschen (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde ein 16-jähriger Mofafahrer aus dem Landkreis in der Bahnhofstraße in Thaleischweiler einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurde durch die Beamten der Polizei Waldfischbach festgestellt, dass der junge Mann Amfetamin konsumiert hatte. Auf ihn kommt nun ein Straf- und Bußgeldverfahren zu. Die Mofaprüfbescheinigung wurde sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt. / piwfb

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Pirmasens



Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell