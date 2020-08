Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Spritztour ohne Führerschein

Geiselberg (ots)

Am Samstagabend und am Freitagnachmittag beschwerten sich Anwohner im Bereich des Schopper Weges in Geiselberg über einen Motocrossfahrer, der mit überhöhter Geschwindigkeit durch den Ort gefahren sei. An dem Zweirad hätte sich kein Kennzeichen befunden und der Fahrer habe keinen Helm getragen. Der Fahrer, ein 17-jähriger aus der Vorderpfalz, der bei einem Freund in Geiselberg zu Besuch war, konnte durch die Beamten der Polizeiinspektion Waldfischbach ermittelt werden. Er ist nicht im Besitz eines erforderlichen Führerscheines. Auf ihn kommen nun u.a. zwei Strafanzeigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu. / piwfb

