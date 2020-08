Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall zwischen PKW und Rollerfahrer

Waldfischbach-Burgalben (ots)

Am späten Sonntagabend kam es auf der K 32, zwischen dem Ortsausgang Waldfischbach und der Eimündung Hundsweihersägmühle zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei Personen leicht verletzt wurden. Eine 19-jährige PKW-Fahrerin aus dem Landkreis befuhr die Straße "Rohdelle" in Fahrtrichtung der K 32. Sie hatte die Absicht nach links in die K 32 einzubiegen. Hierbei übersah sie einen vorfahrtberechtigten Rollerfahrer mit einem 7-jährigen Sozius, der aus Rtg. Leimen kam. Es kam zum Zusammenstoß bei welchem die Unfallverursacherin von der Fahrbahn abkam. Der entstandene Gesamtschaden wird mit ca. 8000 Euro beziffert. Bei den Ermittlungen vor Ort wurde durch die Beamten der Polizei Waldfischbach festgestellt, dass die Unfallverursacherin unter Amfetamineinfluß stand. Auf sie kommt nun ein entsprechendes Strafverfahren zu. Der Führerschein wurde sichergestellt. Zwecks Unfallaufnahme, Versorgung der Verletzten und Bergung der Fahrzeuge musste die Unfallstelle für ca. eine halbe Stunde voll gesperrt werden. / piwfb

