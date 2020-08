Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Knall gehört, aber keinen Verursacher mehr festgestellt

Pirmasens (ots)

Am 15.08.202, gegen 23:10 Uhr, beschädigte eine bislang noch Unbekannter, vermutlich beim Vorbeifahren, einen ordnungsgemäß in der Gasstraße, in Höhe des dortigen eines Einkaufsmarktes, geparkten grauen VW Golf. Der 79-Jährige Geschädigte hörte den Knall, konnte aber keine Verursacher mehr feststellen. Lediglich ein weißes Gehäuse eines fremden Pkw-Spiegels, konnte der Geschädigte neben seinem Auto auf-finden. Beim Unfall wurde die linke Fahrzeugseite des VW Golf in Höhe von ca. 1500,- EUR beschädigt. Zeugen, die Hinweise zur Unfallflucht oder dem Fahrer geben können, oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331/5200 oder per Email pipirma-sens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |pips

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Pirmasens



Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell