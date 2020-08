Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verletzte Radfahrerin nach Verkehrsunfall

Dudenhofen (ots)

08.08.2020, 01:45 Uhr

Ein 49-jähriger Kurier - Fahrer aus Mannheim und eine 56-jährige Radfahrerin aus Dudenhofen wollten in Dudenhofen von der Iggelheimer Straße nach rechts in die Goethestraße abbiegen. Während des Abbiegevorgangs übersah der Ford Transit-Fahrer die Radlerin. Diese konnte aufgrund ihrer vorausschauenden Fahrweise eine Kollision verhindern. Anschließend musste der Kurierfahrer verkehrsbedingt in der Goethestraße halten. Diesen Moment wollte die Dudenhofenerin offensichtlich zur mündlichen Aufarbeitung des Geschehens nutzen. Als sie zu dem Ford Transit aufgeschlossen und sich neben ihm positioniert hatte, fuhr das Fahrzeug wieder an. Dabei verklemmt sich der Fahrradlenker an dem Auto und riss die Frau zu Boden. Bei dem Sturz zog sie sich leichte Verletzungen zu. Erst jetzt bemerkte der Transit-Fahrerin bei einem Blick in den Rückspiegel die Radfahrerin.

