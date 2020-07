Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Mann fährt betrunken Elektroroller ohne Versicherung

Ratzeburg (ots)

20. Juli 2020 - Kreis Stormarn - 19.07.2020 - Bad Oldesloe

Am 19.07.2020 gegen 02:30 Uhr fiel den Beamten der Polizei Bad Oldesloe auf einer Streifenfahrt ein auffällig fahrender Elektro-Tretroller auf. Der Roller wurde auf dem Gehweg der Ratzeburger Straße in Richtung Berliner Ring in Schlangenlinien geführt. Zusätzlich erkannten die Polizisten, dass an dem Roller kein Versicherungskennzeichen angebracht war.

Bei der anschließenden Kontrolle des 34-jährigen Mannes aus Bad Oldesloe stellte sich heraus, dass er für sein Fahrzeug tatsächlich keine Haftpflichtversicherung abgeschlossen hatte. Zusätzlich schien der Mann Gleichgewichtsprobleme zu haben und roch nach Alkohol. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,68 Promille.

Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Den Roller durfte der Mann zwar behalten, musste diesen aber fortan schieben.

Ihn erwarten Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Fahren ohne Versicherungsschutz.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg

- Stabsstelle / Presse -

Jan Wittkowski

Telefon: 04541/809-2011

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell