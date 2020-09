Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Maishäcksler geht in Flammen auf

Totalschaden

Bild-Infos

Download

Helzendorf / Warpe (ots)

(opp) Am Mittwochabend, gegen 20:00 Uhr, geriet in Helzendorf/Warpe ein Maishäcksler eines Süstedter Lohnunternehmers während der Erntearbeit in Flammen und wurde vollends zerstört. Unter der Leitung des Warper Ortsbrandmeisters Nils Hogrefe sowie weiteren sechzig Kameraden der Feuerwehren Warpe, Bücken und Wietzen konnte ein Übergreifen der Flammen auf den noch stehenden Mais verhindert werden, der Maishäcksler wurde indes ein Raub der Flammen. Der 51-jährige Fahrer des Häckslers berichtete den eingesetzten Beamten des Hoyaer Einsatz-und Streifendienstes, dass er eine Flammenbildung am hinteren Bereich der Arbeitsmaschine bemerkt habe, sofort angehalten und den Notruf abgesetzt hätte. Im weiteren Verlauf sei der Brand auf den gesamten Häcksler übergegangen. Aufgrund der Tatsache, dass der Brandort sehr abgelegen war, wurde durch verschiedene Tanklöschfahrzeuge ein Pendelverkehr eingerichtet, so dass ausreichend Löschwasser zur Verfügung stand. Mehrfach wurde der Häcksler mittels Wärmebildkamera überprüft und auflodernde Hitzebereiche mit Schaum und Wasser nachgelöscht. Offensichtlich ist der Brand an dem Häcksler durch einen technischen Defekt ausgelöst worden. Nach Angaben des vor Ort eingetroffenen Eigentümers läge der Sachschaden im sechsstelligen Bereich. Ein etwaiger Sachschaden an dem Feld konnte noch nicht beziffert werden. Nach insgesamt zwei Stunden beendete die Feuerwehr ihren Einsatz, bei welchem keine Personen zu Schaden kamen.

