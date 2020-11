Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Drohne aus Pkw entwendet

HückelhovenHückelhoven (ots)

Am Isarweg verschaffte sich ein unbekannter Täter, gegen 3 Uhr am Dienstag (24. November), Zugriff zum Kofferraum eines Pkw. Aus diesem entwendete er eine Drohne sowie eine Tasche mit zwei externen Festplatten. Der Täter wurde von einem Videoüberwachungssystem aufgezeichnet. Demnach hatte er eine schlanke Statur, war etwa 170 bis 180 Zentimeter groß und bekleidet mit einer hellen Hose, einer schwarzen Jacke mit Kapuze, schwarzen Schuhen mit weißem Emblem und einem hellen Rucksack. Möglicherweise hat er sich auch nach Fahrzeugen in der Nachbarschaft umgeschaut. Die Polizei bittet um weitere Hinweise zur Tat und/oder dem Täter. Zuständig ist das Kriminalkommissariat Hückelhoven, Telefon 02452 920 0.

