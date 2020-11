Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Schulgebäude verwüstet

Geilenkirchen-BauchemGeilenkirchen-Bauchem (ots)

In der Zeit zwischen Freitag (20. November) und Montag (23. November) drangen bislang unbekannte Personen durch ein Fenster in einen Klassenraum einer Schule an der Pestalozzistraße ein. Sie stellten dort ein zuvor in der Nähe abgebrochenes Bushaltestellenschild auf, verbrannten Papiertücher im Waschbecken, stahlen den Knauf des Wasserhahns und hinterließen Schmierereien auf der Tafel. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, die mit den Verwüstungen in Zusammenhang stehen könnten, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen zu melden, Telefon 02452 920 0.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell