Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Navigationsgerät aus Pkw entwendet

Heinsberg-OberbruchHeinsberg-Oberbruch (ots)

Ein mobiles Navigationsgerät der Marke Tom Tom wurde aus einem Fahrzeug entwendet, welches an der Deichstraße parkte. Die Tat wurde zwischen 17 Uhr am 20. November (Freitag) und 8.45 Uhr am 23. November (Montag) begangen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell