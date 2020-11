Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Frau angefahren und geflüchtet/ Polizei sucht Zeugen

Übach-Palenberg-ÜbachÜbach-Palenberg-Übach (ots)

Am 23. November (Montag) ereignete sich gegen 17.40 Uhr auf der Friedensstraße ein Verkehrsunfall mit Fahrerflucht, bei dem eine 72-jährige Frau aus Übach-Palenberg schwer verletzt wurde. Die Seniorin war zu Fuß aus Richtung Roermonder Straße auf dem Gehweg in Richtung Thornstraße unterwegs. Als sie die Fahrbahn der Friedensstraße überqueren wollte, wurde sie von einem schwarzen Pkw (Kleinwagen) angefahren. Der unbekannte Fahrer/die unbekannte Fahrerin war von der Brünestraße mit hoher Geschwindigkeit über den Kreuzungsbereich in die Friedensstraße eingefahren. Mit der rechten Fahrzeugfront erfasste der Pkw die Seniorin, die bereits fast den Gehweg der anderen Straßenseite erreicht hatte. Durch den Aufprall wurde die alte Frau zu Boden geschleudert und schwer verletzt. Der Fahrzeugführer/die Fahrzeugführerin fuhr ohne anzuhalten mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Thornstraße davon. Passanten beobachteten den Unfall und kümmerten sich bis zum Eintreffen des Rettungswagens um die Verletzte. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen. Die hinzugerufenen Polizeibeamten nahmen den Unfall auf, sicherten Spuren und fertigten eine Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht gegen den unbekannten Fahrer/ die unbekannte Fahrerin des schwarzen Kleinwagens. Zur weiteren Klärung des Geschehens bittet die Polizei Personen, die den Unfall oder die Fahrweise des schwarzen Kleinwagens beobachtet haben, sich bei der Polizei zu melden. Auch Personen, die Angaben zur Identität des Fahrers/der Fahrerin des flüchtigen Pkw machen können, werden gebeten, sich zu melden. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg unter der Telefonnummer 02452 920 0 entgegen.

