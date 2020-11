Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: E-Bike aus Garage gestohlen

Hückelhoven-RatheimHückelhoven-Ratheim (ots)

In der Nacht zu Sonntag (22. November), zwischen 23 Uhr und 8.30 Uhr, drangen unbekannte Personen in die Garage eines Hauses an der Bahnhofstraße ein. Sie entwendeten daraus ein E-Bike der Marke Haibike.

