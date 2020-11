Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Taschendiebstahl/ Polizei sucht Zeugen

GeilenkirchenGeilenkirchen (ots)

Nachdem einer 79-jährigen Seniorin ihre Geldbörse in einem Geschäft an der Herzog-Wilhelm-Straße entwendet wurde, ging sie gemeinsam mit einer Zeugin der Diebin in ein nahegelegenes Einkaufszentrum hinterher. Als die beiden Frauen die Täterin auf den Diebstahl ansprachen, flüchtete diese zu Fuß, stieg in einen Pkw und fuhr davon. Die Tatverdächtige wurde als 35- bis 45-jährige Frau beschrieben, die zirka 170 Zentimeter groß ist und in jugendlichem Stil bekleidet. Sie sprach akzentfrei Deutsch. Zeugen, die die Flucht beobachtet haben oder Angaben zur Täterin machen können, werden gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat Geilenkirchen in Verbindung zu setzen, Telefon 02452 920 0.

