Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Verkehrsunfall mit leichtverletzten Personen

WassenbergWassenberg (ots)

Am 19. November (Donnerstag), gegen 15.10 Uhr, befuhr eine 43-jährige Frau aus Erkelenz mit ihrem Pkw die Wildenrather Straße aus Myhl kommend in Richtung Bundesstraße 221. Gleichzeitig befuhr eine 59-jährige Frau aus Mönchengladbach mit ihrem Pkw die Bundesstraße 221 aus Richtung Wassenberg in Richtung Wildenrath. Die 43-Jährige wollte geradeaus in den Heesweg weiterfahren, überquerte die Bundesstraße und kollidierte dabei mit der von links kommenden Mönchengladbacherin. Durch den Zusammenstoß wurden beide Frauen leicht verletzt und mussten zunächst jeweils mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden, von wo aus sie nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden konnten. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Schaden, so dass sie abgeschleppt werden mussten. Die Straße blieb für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt.

