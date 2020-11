Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstähle aus zwei Pkw

WassenbergWassenberg (ots)

An der Kirchstraße drangen Unbekannte in einen Pkw ein, der am Straßenrand abgestellt war und entwendeten eine Geldbörse, eine Jacke, eine Tasche mit zwei Laptops sowie eine Werkzeugtasche. Die Tat wurde zwischen Mittwoch (18. November), 18.30 Uhr und Donnerstag (19. November), 5.30 Uhr, begangen. An der Hermann-Löns-Straße drangen Unbekannte in einen Pkw ein und entwendeten ein Paar Kopfhörer sowie Kleingeld. Die Tat wurde in diesem Fall zwischen Mittwoch (18. November) 19.30Uhr und Donnerstag (19. November), 8.45 Uhr, begangen.

