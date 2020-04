POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 02.04.2020 Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Ahorn: Der Großstadt entflohen, auf dem Land erwischt

Ein Mann mit einem mit Reisetaschen beladenen Fahrrad fiel Beamten des Verkehrsdienstes Tauberbischofsheim am Dienstagnachmittag in Ahorn ins Auge. Die Ordnungshüter kontrollierten den 40-Jährigen, der angab aufgrund der Coronakrise seine Heimat in einer Großstadt verlassen zu haben und nun ein paar Tage auf dem Land ausspannen zu wollen. Während des Gesprächs mit dem Mann, gewannen die Polizisten den Eindruck, dass der Großstädter unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Mit dem Einverständnis durchsuchten die Beamten sein Gepäck und wurden fündig. Der Reisende war offenbar mit verschiedensten Dorgen unterwegs, welche sichergestellt wurden. Er muss nun mit entsprechenden Anzeigen rechnen.

Lauda-Königshofen: Aufgefahren

4.000 Euro Sachschaden ist die Folge eines Unfalls am Mittwochnachmittag bei Lauda-Königshofen. Eine 52-Jährige war gegen 14.30 Uhr mit ihrem Renault auf der B290 von Königshofen kommend in Richtung Tauberbischofsheim unterwegs. Am Laudaer-Dreieck schaltete die dortige Ampel von grün auf gelb, woraufhin die Frau ihren PKW abbremste. Dies bemerkte ein dahinter mit seinem Nissan fahrender 29-Jähriger offenbar zu spät, sodass sein Auto mit dem Renault kollidierte. Glücklicherweise wurden bei dem Unfall keiner der Beteiligten verletzt.

Wertheim: Party aufgelöst

Zeugen meldeten in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag eine Ruhestörung im Berliner Ring in Wertheim. Als Polizisten des Reviers in Wertheim vor Ort eintrafen, stellten diese fest, dass offenbar in einer dortige Wohnung eine Feier im Gange war. Neun Personen, davon drei minderjährige Jugendliche sowie ein zirka ein Jahr altes Kind trafen die Ordnungshüter an. Die Beamten forderten die Personen auf, die Örtlichkeit sofort zu verlassen und erteilten Wohnungsverweise. Alle Beteiltigen folgten den Anweisungen und zeigten sich kooperativ und einsichtig.

