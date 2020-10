Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 181020-847: LKW-Fahrer flüchtet von Unfallstelle

Radevomwald (ots)

Der Fahrer eines polnischen Sattelzuges ist am Freitag (16. Oktober) nach einem Verkehrsunfall im Kreisverkehr Westfalenstraße / Kaiserstraße von der Unfallstelle geflüchtet. Gegen 10.45 Uhr war der Sattelzug aus Richtung Remscheid kommend in den Kreisverkehr eingefahren und dabei mit einem blauen VW Golf zusammengestoßen. Nachdem die Unfallbeteiligten zunächst angehalten hatten und sich kurz unterhalten hatten, stieg der LKW-Fahrer wieder in sein Fahrzeug und fuhr in Richtung Rädereichen davon. Es handelte sich um eine rotlackierte Zugmaschine mit polnischem Kennzeichen. Der Auflieger war mit einer gelben Plane ausgerüstet, auf dem sich eine rote Aufschrift befand. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

