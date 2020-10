Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 161020-844: Einbruch in Sportstudio

Bergneustadt (ots)

Unbekannte sind zwischen 20 Uhr am Mittwoch (14.10.) und 7 Uhr am Donnerstag (15.10.) in einen Sportclub in Bergneustadt eingedrungen. Der oder die Täter hebelten ein Stahlgitter an einem Fenster aus der Verankerung und verschafften sich so Zutritt zu den Räumlichkeiten des Clubs auf der Talstraße. Über die Herrenumkleide gelangten sie dann in den Trainings- und Thekenbereich, wo sie einen Stahlblechschrank aufhebelten und Bargeld aus zwei unverschlossenen Geldkassetten stahlen, bevor sie durch die Fluchttür an der südwestlichen Seite das Gebäude verließen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

