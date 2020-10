Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 151020-842: Bei Einbruch gestört - Täter flieht unverrichteter Dinge

Gummersbach (ots)

Ohne Erfolg blieb der Einbruchversuch eines Diebes am Mittwoch (14.10.) in Gummersbach-Bernberg. Der Eindringling flüchtete, als ein Bewohner des Hauses ihn bemerkte. Der Einbrecher hatte sich gegen 13 Uhr Zugang zu dem Einfamilienhaus auf der Weidenstraße verschafft und die Scheibe der Haustür eingeschlagen. Dass noch ein Mitglied der Familie im Hause war, schien der Täter nicht zu wissen. Als der 86-Jährige den Einbruch bemerkte, rannte der Täter an ihm vorbei und flüchtete. Der Einbrecher wird als ca. 1,60 Meter groß beschrieben. Er trug einen dunklen Kapuzenpullover und weiße Turnschuhe. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts gestohlen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Pressestelle

Kathrin Popanda

Telefon: 02261/8199-651

E-Mail: kathrin.popanda@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell