Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 141020-839: BMW flüchtet von Unfallstelle

Reichshof (ots)

In Reichshof-Drespe ist ein bislang unbekannter BMW-Fahrer nach dem Zusammenstoß mit einem Verkehrszeichen von der Unfallstelle geflüchtet. Anwohner hatten der Polizei am Freitagnachmittag (9. Oktober) ein umgefahrenes Verkehrsschild an der Straße Steinkamp gemeldet. Anhand der Spurenlage und aufgefundener Fahrzeugteile konnte ermittelt werden, dass ein BMW der Einser-Reihe zwischen 19 Uhr am Donnerstag und 15 Uhr am Freitag kurz nach der Ortseinfahrt in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam. Dort wurde die Fahrt von der Bepflanzung und einem Verkehrsschild gebremst. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, flüchtete der Verursacher von der Unfallstelle. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Michael Tietze

