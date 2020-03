Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Südlohn-Oeding - Einbrecher dringen in Rohbauten ein

Südlohn (ots)

In zwei Rohbauten eingedrungen sind Unbekannte am Wochenende in Oeding. Der erste Fall ereignete sich an der Straße Panofen. Dort drangen die Täter gewaltsam ein, indem sie eine Terrassentür einschlugen. Ob und gegebenenfalls was die Täter dort entwendeten, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Anders verhält sich dies im zweiten Fall: Aus einem Rohbau an der Straße "An der Schlinge" ließen Unbekannte verschiedene Werkzeuge mitgehen. Auch dort hatten sich die Täter gewaltsam Zugang verschafft. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

