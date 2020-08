Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Uedem - Öffentlichkeitsfahndung nach Taschendiebstahl

Wer kennt die abgebildete Person?

Uedem (ots)

Ein unbekannter Täter hat am 28. Juli 2020 gegen 10:20 Uhr in einem Discounter an der Lohstraße die Geldbörse aus der Einkaufstasche einer 85-Jährigen entwendet. Kurz darauf begab sich eine weibliche Person zu einer Bankfiliale in Uedem und hob dort mit der EC-Karte 2000 Euro vom Konto der Geschädigten ab. Dabei wurde die Unbekannte von einer Überwachungskamera aufgezeichnet. Die Bilder sind unter folgendem Link abrufbar: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/goch-taschendiebstahl-computerbetrug-0

Wer kann Angaben zu der Person auf den Bildern machen? Die Kripo Goch erbittet Hinweise unter Telefon 02823 1080. (cs)

