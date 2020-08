Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern- Betrug/ Gewinnspielabzocke am Telefon

Geldern (ots)

Am Dienstag (25. August 2020) gegen 11 Uhr erhielt eine 66 Jahre alte Frau aus Geldern einen Anruf von einer Frau, die ihr mitteilte, sie habe bei einem Gewinnspiel gewonnen. Sie müsse im Vorfeld nur eine Bearbeitungsgebühr zahlen und zwar in Form von Steam-Guthabenkarten. Die Anruferin erklärte der 66-Jährigen wo sie diese Karten kaufen könne und dass sie sich wieder bei ihr melden würde. Ein Rückruf wäre nicht möglich. Am nächsten Morgen (Mittwoch, 26. August 2020) erhielt die Geldernerin erneut einen Anruf und sie gab die Gutscheinnummer an die Anruferin weiter. Die Betrügerin wolle die Nummern prüfen und würde sich wieder melden. Die 66-Jährige fand in der Zwischenzeit heraus, dass die Nummer der Anruferin für Betrügereien bekannt ist und informierte die Polizei.

Die Polizei rät: - Seien Sie misstrauisch, wenn Sie den Anrufer nicht kennen, und Ihnen Gewinne mit einer Gegenleistung versprochen werden. - Geben Sie keine persönlichen Daten am Telefon preis. - Übergeben Sie niemals Geld, egal in welcher Form, an unbekannte Personen oder Anrufer. - Informieren Sie sofort die Polizei, wenn Ihnen ein Anruf verdächtig vorkommt. - Wenn Sie Opfer geworden sind, wenden Sie sich an die Polizei und erstatten Sie Anzeige. (as)

