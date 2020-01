Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gosheim - Bubsheim) Verkehrsunfall mit verletzter Pkw-Lenkerin (18.01.2020)

Gosheim (ots)

Eine verletzte Pkw-Lenkerin und Sachschaden in Höhe von etwa 12.000 Euro waren die Folgen eines Verkehrsunfalles, der sich am Samstagmittag gegen 12.15 Uhr auf der Kreisstraße 5905 zwischen Gosheim und Bubsheim, vor dem sogenannten "Heuberger Kreuz" ereignete. Die 21-jährige Lenkerin eines VW Golf befuhr die Kreisstraße aus Richtung Gosheim in Fahrtrichtung Bubsheim und geriet nach der Durchfahrt einer leichten Linkskurve auf schneebedeckter Fahrbahn mit Schneematsch ins Schleudern. Sie verlor die Kontrolle über ihren Pkw und kam nach links von der Fahrbahn ab. Der VW Golf überschlug sich und kam im angrenzenden Bereich auf dem Dach liegend zum Stillstand. Die 21-Jährige wurde bei dem Verkehrsunfall verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der VW Golf erlitt Totalschaden und musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

