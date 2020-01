Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Zeugenaufruf zu Sachbeschädigung an Kfz (10.01.2020 - 17.01.2020)

Tuttlingen (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw, der im Zeitraum von Freitag, dem 10.01.2020 bis Freitag, dem 17.01.2020, in der Föhrenstraße begangen wurde. Unbekannte Täter zerkratzten im genannten Zeitraum an einem am oberen Ende der Föhrenstraße geparkten, schwarz lackierten Volkswagen Touareg mit Tuttlinger Kennzeichen die Lackierung der rechten Fahrzeugseite. Der entstandene Sachschaden ist beträchtlich. Personen, die der Polizei Hinweise auf Tatverdächtige geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tuttlingen, Tel. 07461 941-0, zu melden.

