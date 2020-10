Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 151020-843: Diebe klauen Demo-Smartphones

Gummersbach (ots)

Fünf Smartphones haben zwei Unbekannte am Mittwoch (14.10.) aus einem Mobilfunkgeschäft in der Gummersbacher Innenstadt gestohlen. Die zwei ca. 25 bis 35 Jahre alten Männer hatten gegen 13.05 Uhr das Geschäft in der Moltkestraße betreten. Während der eine Täter den Angestellten in einer ausländischen Sprache ansprach, riss der andere Täter fünf Handys aus den Halterungen. Als daraufhin der Alarm auslöste, verließen die Diebe fluchtartig den Laden in unbekannte Richtung. Bei den entwendeten Mobiltelefonen handelt es sich um Demo-Smartphones. Nach Schätzung des Mitarbeiters waren beide Täter etwa 1,80 Meter groß, von südländischem Typ und trugen graue Jacken, graue Hosen sowie schwarze Base-Caps. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990.

