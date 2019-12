Polizei Braunschweig

POL-BS: VW Touran in der Weststadt entwendet

Braunschweig (ots)

11./12.12.2019 Braunschweig, Weststadt

Am Donnerstagmorgen meldete ein 60-jähriger Autobesitzer den Diebstahl seines Fahrzeuges.

Er hatte den schwarzen VW Touran am Mittwochabend auf der Lippestraße zum Parken abgestellt. Am Donnerstagmorgen bemerkte er dann, dass der Wagen sich nicht mehr am Abstellort befand. Unbekannte Täter hatten das Auto über Nacht unbemerkt entwendet.

Der Wert des Fahrzeuges beläuft sich nach Angaben des Geschädigten auf ungefähr 7000,- Euro.

