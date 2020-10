Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 161020-845: Frau fährt ungebremst in Mauer

Gummersbach (ots)

Bei einem Autounfall im Ortsteil Hömel hat sich eine 84-jährige Frau am Donnerstag (15.10.) schwer verletzt. Die Gummersbacherin war gegen 11.30 Uhr auf dem Maibuchenweg aus Richtung Wiehl-Hückhausen kommend unterwegs. Bei dem Vorhaben in eine Einfahrt zu fahren, beschleunigte sie aus bislang ungeklärten Gründen und prallte ungebremst gegen eine Mauer vor dem Haus. Ein Zeuge konnte die Frau aus ihrem Auto befreien. Sie wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Pressestelle

Kathrin Popanda

Telefon: 02261/8199-651

E-Mail: kathrin.popanda@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell