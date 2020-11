Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Verkehrsunfall mit Flucht

Zeugen gesucht

HeinsbergHeinsberg (ots)

In der Zeit zwischen Montag, 16. November, 7.30 Uhr und Freitag, 20. November, 11 Uhr, wurde ein Pkw Kombi Hyundai mit Kennzeichen aus Heinsberg (HS-) an der Josefstraße in Fahrtrichtung am Fahrbahnrand abgestellt. Freitags wurde an dem Fahrzeug in der Farbe Anthrazit an der hinteren linken Fahrzeugecke ein erheblicher Schaden am Kotflügel festgestellt. Das Verkehrskommissariat Heinsberg sucht nach Zeugen, die in diesem Zeitraum Beobachtungen gemacht haben, die mit dem Unfallgeschehen in Verbindung stehen könnten. Meldungen nimmt das Verkehrskommissariat unter der Telefonnummer 02452 920 0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell