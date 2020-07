POL-WE: Sachbeschädigung an Schrenzerschule + Cube geklaut + In Mehrfamilienhaus eingestiegen + Auto erfasst Radfahrer + Unfallflucht bei Burgerking + Fahrraddieb wurde beobachtet

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

*Butzbach: Sachbeschädigung an Schrenzerschule

Auf dem Gelände der Schrenzerschule haben Unbekannte zwischen Mittwoch, 15.30 Uhr und Donnerstag, 6.30 Uhr einen an der Außenfassade angebrachten Bewegungsmelder sowie Teile des Außenputzes beschädigt. Der Bewegungsmelder wurde offenbar abgeschlagen. Der Sachschaden beträgt fast 1.000 Euro. Hinweise in diesem Zusammenhang bitte unter Tel. 06033/70430.

*Karben: Cube geklaut

Ein schwarz-blaues Cube "Analog 29" stahlen Fahrraddiebe, obwohl dieses sogar mit gleich zwei Schlössern gesichert gewesen war. Das Mountainbike stand am Donnerstag zwischen 6 Uhr und 14.30 Uhr auf einem Fahrradstellplatz einer Firma in der Industriestraße. Der Besitzer fand lediglich die beiden aufgebrochenen Schlösser in einem nahen Gebüsch. Der Wert des Bikes beträgt etwa 650 Euro. Hinweise zum Verbleib des Fahrrads oder auf den Dieb erbittet die Bad Vilbeler Polizei unter 06101/5460-0.

*Karben: In Mehrfamilienhaus eingestiegen

In die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Dortelweiler Straße in Klein-Karben stieg ein Dieb am frühen Freitagmorgen zwischen 1 Uhr und 6.30 Uhr ein und stahl zwei Geldbörsen mit mehreren Hundert Euro Bargeld. Hinweise erbittet die Friedberger Kripo, Tel. 06031/6010.

*Bad Nauheim: Auto erfasst Radfahrer

Am Freitagvormittag wurde in Höhe des Kreisverkehrs an der Esso-Tankstelle ein Fahrradfahrer von einem Geländewagen erfasst und kam zu Fall. Dabei wurde der aus Rosbach stammende 78-jährige Radfahrer verletzt. Rettungskräfte brachten ihn ins Krankenhaus. Nach bisherigem Kenntnistand war der 54-Jährige Jeep-Lenker aus Bad Nauheim aus Richtung Tankstelle in den Kreisverkehr eingefahren. Beim Ausfahren in die Schwalheimer Straße kam es dann wohl zur Kollision. In diesem Zusammenhang bittet die Friedberger Polizei mögliche Zeugen des Unfallgeschehens, sich telefonisch unter 06031/6010 zu melden.

*Florstadt: Unfallflucht bei Burgerking

Am Mittwoch ist es zwischen 9 Uhr und 17 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des Burger King in Nieder-Mockstadt gekommen. Der Besitzer eines schwarzen Audi bei seiner Rückkehr zum Auto feststellen, dass ein Unbekannter offenbar beim Rangieren gegen das Fahrzeugheck gestoßen war und so mehrere Tausend Euro Schaden verursacht hatte. Vom Unfallverursacher fehlte jedoch jede Spur. Hinweise erbittet die Polizei Friedberg, Tel. 06031/6010.

*Karben: Fahrraddieb wurde beobachtet

Wie er ein mittels Zahlenschloss gesichertes Fahrrad kurzerhand schulterte und mit diesem abhaute, wurde am frühen Freitagmorgen ein etwa 1,75 cm großer und dunkel gekleideter Fahrraddieb Am Hang in Kloppenheim beobachtet. Das Bike stand gegen 3 Uhr auf dem Waldgeister-Spielplatz und besitzt einen Wert von etwa 1.000 Euro. Die verständigte Polizei fahndete nach dem Täter, konnte diesen in der Nacht jedoch nicht mehr aufspüren. Bei dem gestohlenen Drahtesel handelt es sich um ein silber-schwarzes Rad der Marke "Centurion". Hinweise bitte an die Polizei in Bad Vilbel, Tel. 06101/5460-0.

