Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Polizeikontrollen in Bad Nauheim und Münzenberg-Gambach

Friedberg (ots)

Am gestrigen Donnerstag führten Schutzleute des Regionalen Verkehrsdienstes Wetterau mit tatkräftiger Unterstützung der Bereitschaftspolizei aus Lich in Bad Nauheim und Gambach Verkehrskontrollen durch. Dabei stellten sie einige Verstöße fest:

Insgesamt kontrollierten die Ordnungshüter zwischen 8 Uhr und 15 Uhr 37 Kraftfahrzeuge (21 PKW / 16 LKW) sowie 42 Insassen. Dabei erwischten sie 11 Fahrzeugführer mit dem Mobiltelefon in der Hand, 23-mal war der vorgeschriebene Sicherheitsgurt nicht angelegt. Bei vier LKW stellten die Kontrolleure eine ungenügende Ladungssicherung fest, zwei Autofahrer hatten ihre Hunde nicht angemessen gesichert.

Die Verkehrskontrollen erfolgten am Vormittag in der Frankfurter Straße in Bad Nauheim, in den Nachmittagsstunden in der Butzbacher Straße in Gambach.

