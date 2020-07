Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Florstadt: Wohnhausbrand in Nieder-Mockstadt

Friedberg (ots)

+++

Am frühen Freitagmorgen hat ein Einfamilienhaus in der Orlesstraße in Nieder-Mockstadt gebrannt. Bei dem Feuer wurde niemand verletzt; es befanden sich keine Personen im Gebäude. Der Brand wurde durch Feuerwehrkräfte bereits gelöscht. Brandursachenermittler der Friedberger Kriminalpolizei haben ihre Arbeit aufgenommen.

Im Rahmen der ersten Ermittlungen ergaben sich Hinweise, die auf eine möglicherweise vorangegangene Brandstiftung hindeuten. Aktuell befindet sich eine Person in Polizeigewahrsam.

Nach ersten Schätzungen beträgt der entstandene Schaden etwa 300.000 Euro.

Weitere Auskünfte sind zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht möglich. Es wird nachberichtet.

+++

Tobias Kremp

Pressesprecher

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Wetterau

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Grüner Weg 3

61169 Friedberg

Telefon: 06031-601 150



E-Mail: pressestelle-wetterau.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell