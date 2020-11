Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Zeugen nach Ladendiebstahl gesucht

HeinsbergHeinsberg (ots)

Zwischen 16.20 Uhr und 16.45 Uhr am Montag (23. November) beobachtete die Verkäuferin eines Bekleidungsgeschäftes an der Liecker Straße zwei Personen bei einem Ladendiebstahl. Es handelte sich um einen Mann und eine Frau, die sich vor dem Geschäft aufhielten. Während der Mann die Verkäuferin beobachtete, nahm die Frau eine Jacke samt Bügel von einem draußen aufgestellten Kleiderständer. Ohne die Ware zu bezahlen, flüchteten beide in Richtung Apfelstraße und von dort aus weiter in Richtung Rathaus. Laut Zeugenaussagen war die weibliche Täterin etwa 170 bis 180 Zentimeter groß und 40 bis 50 Jahre alt. Sie hatte eine sehr kräftige Statur, hochgesteckte Haare und trug eine dunkle Jacke. Der männliche Täter wurde mit ungefähr gleichem Alter und der etwa gleichen Körpergröße beschrieben. Er hatte eine kräftige Statur, ein rundes Gesucht, sehr helle Haare in Form eines Haarkranzes sowie einen Dreitagebart. Der Mann trug eine helle, kurze Jacke. Beide wirkten osteuropäisch. Die Polizei bittet um Hinweise zu den Tätern. Diese nimmt das Kriminalkommissariat West unter der Telefonnummer 02452 920 0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell