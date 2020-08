Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Nur noch auf der Felge und betrunken unterwegs

Kaiserslautern (ots)

Ohne Reifen war am Samstag der Fahrer eines Pkw unterwegs. Durch eine Zeugin wurde die Polizei Kaiserslautern auf den Sachverhalt aufmerksam. Die Frau fuhr von Otterbach nach Kaiserslautern hinter dem beschädigten Wagen her, als zunächst der Reifen vorne rechts wegflog. Unbeirrt setzte der Pkw-Fahrer seine Fahrt fort. Nachdem die Zeugin das Fahrzeug aus den Augen verlor, konnte die verständigte Polizeistreife den Personenwagen ohne Reifen feststellen. Kurze Zeit später wurde auch der Fahrer ermittelt und in der Nähe angetroffen. Der Fahrzeugführer stand deutlich unter Alkoholeinfluss. Ein Atemalkoholtest ergab weit über 1 Promille. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt. Als der 39-Jährige zur Blutentnahme auf die Dienststelle verbracht werden sollte, leistete er gegenüber den Beamten Widerstand. Auf den Fahrer kommen nun Anzeigen wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte zu. Weitere Zeugen der Fahrt können sich mit der Polizeiinspektion 1 unter 0631-369 2150 in Verbindung setzen./pvd

