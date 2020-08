Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbruch in ehemaliges Seniorenheim

Trippstadt (ots)

Ein Sicherheitsmitarbeiter stellte den Einbruchsversuch am Samstagmorgen fest. Demnach verschafften sich bislang unbekannte Täter in den frühen Morgenstunden am Samstag Zutritt in das ehemalige Seniorenwohnheim in Trippstadt. Ob der oder die Täter Diebesgut erlangten, muss noch geklärt werden. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Kaiserslautern unter der 0631-369 2620 entgegen./pvd

