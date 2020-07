Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Betrüger am Telefon abblitzen lassen!

Kaiserslautern (ots)

Die richtige "Antwort" hatte eine Frau aus dem Stadtgebiet am Donnerstag für Betrüger parat. Als die 31-Jährige am Vormittag einen Anruf einer unbekannten Frau erhielt, die behauptete, sie habe eine Reise und Bargeld gewonnen - man benötige nur noch die Kontodaten der Gewinnerin - reagierte diese spontan: Sie legte einfach auf und beendete damit den Betrugsversuch. Damit wurde die 31-Jährige indirekt zur Gewinnerin...

Einen ähnlichen Anruf hatte bereits am Mittwoch ein junger Mann aus dem Stadtgebiet erhalten. Wie der 22-Jährige nachträglich bei der Polizei anzeigte, wurde ihm telefonisch mitgeteilt, dass er bei einem Gewinnspiel mehrere hundert Euro gewonnen habe. Ein Teil des Gewinns solle nun in Form von Reise-Coupons an seine Adresse geschickt werden, das restliche Geld würde man auf sein Konto überweisen - dafür benötige man jedoch seine Bankdaten. Der 22-Jährige traute der Geschichte nicht und gab seine Daten nicht preis. Einen Tag später überlegte er sich, Anzeige zu erstatten. |cri

