Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Autos mit Fußtritten traktiert

Kaiserslautern (ots)

Durch Fußtritte sind in der Nacht zu Freitag in der Kanalstraße zwei Autos beschädigt worden. An beiden Fahrzeugen - einem Mercedes Vito und einem Seat Cordoba - wurde jeweils ein Außenspiegel demoliert.

Vom Täter fehlt bislang jede Spur. Die Tatzeit war den bisherigen Ermittlungen zufolge gegen 1.40 Uhr. Die Fahrzeuge waren nur wenige Meter voneinander entfernt abgestellt.

Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion 1 in der Gaustraße, Telefon 0631 / 369 - 2150. |cri

