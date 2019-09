Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim: Wiederholte Fahrzeugkontrollen im Stadtgebiet; zwei Fahrzeuge stillgelegt; 28-Jähriger aufgrund Haftbefehls festgenommen; weitere Delikte festgestellt; Ermittlungen dauern an

Sinsheim (ots)

Binnen weniger Tage führte das Polizeirevier Sinsheim am Donnerstag zum zweiten Mal im Sinsheimer Stadtgebiet Fahrzeugkontrollen durch.

Zwischen 16-21 Uhr überprüften mehr als 60 Beamte, darunter auch Beamte der Ermittlungsgruppe "Poser" der Verkehrspolizeidirektion Mannheim und der Bereitschaftspolizei Bruchsal insgesamt 160 Fahrzeuge und 230 Personen. Dabei kam auch ein Drogenspürhund der Polizeihundestaffel Walldorf zum Einsatz.

Zwei Fahrzeuge, die Manipulationen aufwiesen und bei denen dementsprechend die Betriebserlaubnis erloschen war, wurden sofort aus dem Verkehr gezogen und stillgelegt. Bußgeldverfahren gegen die Halter und die Fahrer der Fahrzeuge wurden eingeleitet. Weitere Ermittlungen dauern noch an.

Ein 28-jähriger Iraker wurde an der Kontrollstelle in der Neulandstraße als Beifahrer in einem Auto angetroffen. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellten die Beamten fest, dass gegen ihn ein Haftbefehl wegen Urkundenfälschung bestand, worauf er festgenommen wurde. Nach Zahlung seiner Geldstrafe von 1.800.- Euro wurde er am Donnerstagabend wieder auf freien Fuß gesetzt.

Gegen zwei Autofahrer wird wegen Verdachts der Trunkenheitsfahrt ermittelt. Sie standen unter Alkohol- bzw. Drogeneinwirkung. Darüber hinaus wurden sechs Personen beanstandet, die während der Fahrt nicht angeschnallt waren oder mit dem Handy telefonierten.

Um das Sicherheitsgefühl der Sinsheimer Bevölkerung zu stärken, aber auch um einer Etablierung einer sogenannten "Poser-Szene" entgegen zu wirken, sind weitere punktuelle Kontrollen bereits in der Planung.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Norbert Schätzle

Telefon: 0621 174-1102

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell