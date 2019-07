Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Leimen/Rhein-Neckar-Kreis: Polizei stoppt zwei junge Autofahrer unter Drogeneinfluss

Leimen (ots)

Beamte des Polizeireviers Wiesloch stoppten am Dienstagabend bei einer Verkehrskontrolle in der Tinquex-Allee und in der Rohrbacher Straße zwei gleichaltrige Autofahrer, die unter dem Einfluss von Drogen standen. Die beiden 21-Jährigen wurden kurz nacheinander zu einer Verkehrskontrolle angehalten. Bei beiden Autofahrern stellten die Beamten Anzeichen fest, die auf eine Drogenbeeinflussung hindeuteten. Die Autofahrer stimmten Drogentests zu, welche jeweils positiv auf THC reagierten. Sie wurden zu einer Blutentnahme mit aufs Polizeirevier genommen. Die jungen Männer müssen nun mit einer Anzeige rechnen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Nadine Maier

Telefon: 0621 174-1107

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell