Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Käfertal: 60-Jähriger nach Verkehrsunfall verstorben

Mannheim-Käfertal (ots)

Einen Verkehrsunfall verursachte am Donnerstagnachmittag ein 60-jähriger Mann im Stadtteil Käfertal. Der Mann fuhr kurz nach 16 Uhr mit seinem Mercedes in die Wendeschleife der Bahnhofstraße ein. Dabei stieß er frontal gegen ein geparktes Fahrzeug. Zeugen bemerkten anschließend den offenbar bewusstlosen 60-Jährigen im Fahrzeug und verständigten Polizei und Rettungsdienste, die umgehend Reanimationsmaßnahmen einleiteten. Der Mann wurde unter Fortführung der Reanimation in ein Krankenhaus eingeliefert, wo er jedoch wenig später verstarb. Nach ersten Erkenntnissen war der 60-Jährige aufgrund eines medizinischen Notfalls gegen das geparkte Fahrzeug gefahren.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Michael Klump

Telefon: 0621 174-1108

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell