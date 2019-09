Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Angelbachtal-Eichtersheim/Rhein-Neckar-Kreis: Von der Fahrbahn abgekommen und überschlagen

Angelbachtal-Eichtersheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmittag in Eichtersheim wurde eine 38-jährige Frau leicht verletzt. Die Frau war kurz von 13 Uhr mit ihrem VW-Cabrio auf der B 39 in Richtung Mühlhausen unterwegs. In einer Rechtskurve kam sie zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet ins Schleudern und überschlug sich. Sie kam schließlich im Acker, wieder auf den Rädern, zum Stehen. Hierbei zog sie sich leichte Verletzungen zu. Sie wurde vorsorglich zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Es war Sachschaden von rund 1.000 Euro entstanden.

