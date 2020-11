Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Mähroboter entwendet

Übach-PalenbergÜbach-Palenberg (ots)

Ein Mähroboter war die Beute unbekannter Täter, die zwischen 16 Uhr am 22. November (Sonntag) und 13 Uhr am 23. November (Montag) auf ein Grundstück an der Heerlener Straße gelangten. Bei ihrer Tat beschädigten die Täter auch den Gartenzaun.

