Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich des Polizeikommissariats Salzgitter-Bad 18.07.2020 - 19.07.2020, 09.00 Uhr

Salzgitter (ots)

2 x Sachbeschädigung an Pkw

Im Tatzeitraum 17.07.2020, 22.00 Uhr bis 18.07.2020, 16.00 Uhr, kam es in der Straße "Im Osterfeld" in Salzgitter-Bad zu zwei Sachbeschädigungen an Pkws. Unbekannter Täter zerkratze die jeweils hintere rechte Beifahrertür an einem geparkten Audi A3 und einem VW Golf. Hinweise an das PK Salzgitter-Bad unter 05341/825-0.

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter

Dienstschichtleiter PHK Lüttge

Telefon: 05341/ 825-0

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell