POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Sonntag, 19. Juli 2020:

Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Sonntag, 19. Juli 2020:

Wolfenbüttel (ots)

Weddel: Diebstahl einer Tankkarte

Freitag, 17.07.2020, 17:00 Uhr bis Samstag, 18.07.2020, 10:50 Uhr

Im Tatzeitraum betraten unbekannte Täter in Weddel, Im Beesehof ein Privatgrundstück und entwendeten aus einem unverschlossenen, unter einem Carport abgestellten, Pkw eine Tankkarte samt PIN.

Sachdienliche Hinweise unter 05331/9330.

Schladen: Einbruch in Lagerhalle

Samstag, 18.07.2020, 02:20 Uhr

In der Nacht zu Samstag gelangten unbekannte Täter in die Lagerhalle eines Heizungs- und Sanitärbetriebes im Gewerbegebiet in Schladen. Aus der Halle wurde bereits Diebesgut vor die Halle zum Abtransport verbracht. Aus noch nicht bekannten Gründen wurde das Diebesgut jedoch nicht abtransportiert.

Der Sachschaden an der beschädigten Halle wird auf ca. 5000,- Euro geschätzt.

Sachdienliche Hinweise unter 05331/9330.

Schöppenstedt: Sachbeschädigung an Pkw

Samstag, 18.07.2020 zwischen 10:30 Uhr und 23:10 Uhr

Unbekannte Täter zerkratzen im Tatzeitraum die Stoßstange und Heckklappe eines auf dem Bruchweg in Schöppenstedt abgestellten Hyundai I 20.

Über die Schadenshöhe konnte zum Anzeigenzeitpunkt noch keine Auskunft getätigt werden.

Sachdienliche Hinweise unter 05331/9330.

Wolfenbüttel: Trunkenheit Im Verkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis

Sonntag, 19.07.2020, 03:45 Uhr

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Johannisstr. in Wolfenbüttel wurde ein 35-jähriger Kraftfahrzeugführer überprüft. Während der Kontrolle wurde durch die eingesetzten Beamten bei dem Kraftfahrzeugführer deutlich Atemalkoholgeruch wahrgenommen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 1,97 Promille. Des Weiteren war der Kraftfahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Eine Blutprobe wurde dem Beschuldigten entnommen sowie zwei Strafanzeigen gefertigt.

